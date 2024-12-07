"الحرية المصري": جولة السيسي الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي

كتب- نشأت علي:

قال حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدد من الدول الأوروبية؛ تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا، تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي؛ مما يعزز مكانة مصر الدولية ويدعم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.

وأضاف محمود، رئيس حزب الحرية المصري؛ أن المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع ملك الدنمارك وافتتاح المؤتمر الاقتصادي المصري- الدنماركي، أثمرت عن نتائج إيجابية، من بينها تشكيل مجلس الأعمال المصري- الدنماركي؛ الذي يمثل نقطة انطلاق للشركات الدنماركية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر في مجالات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة النظيفة والمتجددة؛ مما يدعم جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًّا لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة.

وأضاف محمود أن رفع مستوى العلاقات بين مصر والدنمارك إلى شراكة استراتيجية يعزز التعاون الاقتصادي من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة؛ خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والنقل البحري، كما يتيح تبادل الخبرات والتكنولوجيا؛ مما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة في مصر.

وأوضح رئيس حزب الحرية المصري أن الشراكة الاستراتيجية مع الدول المؤثرة في الاتحاد الأوروبي تُسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ مثل الأوضاع في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ مما يعزز دور مصر كفاعل رئيسي في المنطقة ويعكس التزامها بالمشاركة الفعالة في حل الأزمات الدولية، بالإضافة إلى دورها المهم في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد رئيس حزب الحرية المصري أن لقاءات الرئيس السيسي مع كبرى الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب، تفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في مصر وتعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية.

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