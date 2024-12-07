يعاني منه شريف مدكور.. ما هو الوسواس القهري (OCD)؟

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الإعلامي شريف مدكور، عن تفاصيل جديدة حول معاناته مع مرض الوسواس القهري (OCD).

وأضاف مدكور خلال حديثه في بودكاست " ع الرايق"، مع الإعلامي خالد عليش، أنه يعاني من حساسية شديدة تجاه النظافة حيث يجد صعوبة شديدة في التعامل مع أي شئ يعتبره غير نظيف.

وتابع: "أنا برفض النوم بجوار أي شخص على نفس السرير، ولا استخدم أي حمام يستخدمه الآخرون، وأفضل الانتظار لساعات بدلًا من الدخول إلى حمام عام أو منزل شخص آخر.

كما أشار شريف مدكور إلى أنه يرفض استخدام أي حمام خلال رحلته الطويلة بين المنزل والعمل، وذكر أنه يلجأ إلى حل عملي بوضع زجاجة مخصصة في سيارته لاستخدامها عند الحاجة، قبل أن يعود إلى منزله.

ما هو الوسواس القهري (OCD)

هو اضطراب نفسي يتميز بأفكار متكررة ومزعجة ودوافع لا إرادية لأداء سلوكيات معينة، وهذه الأفكار والسلوكيات تسبب ضائقة شديدة وتؤثر على الحياة اليومية.

ويشمل اضطراب الوسواس القهري (OCD) عادةً وجود وساوس وأفعال قهرية، ولكن يمكن أن يظهر في بعض الحالات وساوس فقط أو أفعال قهرية فقط.

وفي بعض الأحيان، قد يدرك الشخص أن هذه الوساوس والأفعال غير منطقية، بينما في أوقات أخرى قد لا يدرك ذلك. ومع ذلك، تتسبب هذه الأعراض في استهلاك وقت الشخص وتؤثر بشكل كبير على جودة حياته، مما يعوق روتينه ومسؤولياته اليومية.

أعراض الوسواس القهري

اضطراب الوسواس القهري هو أفكار مستمرة وغير مرغوب فيها ومتكررة، أو رغبات ملحة، أو صور ذهنية اقتحامية تُسبب القلق أو الضيق.

ويحاول المصاب غالبًا تجاهل هذه الأفكار أو التخلص منها من خلال التصرف بناءً على الطقوس القهرية، وتظهر هذه الوساوس عادةً عندما يحاول الشخص التفكير في أمور أخرى أو القيام بأنشطة معينة.

وغالبًا ما تتمحور الوساوس حول مواضيع معينة مثل:

- الخوف من التلوث أو القاذورات: كالخوف من لمس الأشياء التي لمسها آخرون.

- الشك وصعوبة التعامل مع عدم اليقين: مثل الشك في إغلاق الباب أو إطفاء الموقد.

- الحاجة إلى ترتيب الأشياء أو الحفاظ على توازنها: مثل الشعور بالتوتر الشديد إذا كانت الأشياء غير مرتبة أو في اتجاه غير صحيح.

- أفكار عدوانية أو مروعة: مثل التفكير في فقدان السيطرة أو إيذاء النفس أو الآخرين.

- أفكار غير مرغوب فيها: بما في ذلك الأفكار المتعلقة بالعنف أو الموضوعات الجنسية أو الدينية.

أمثلة على أعراض الوسواس القهري

- الخوف من التلوث بسبب لمس أشياء لمسها الآخرون.

- الشك في أنك أغلقت الباب أو أطفأت الموقد.

- التوتر الشديد عندما تكون الأشياء غير مرتبة أو غير متوازنة.

- التخيل بوقوع حادث، مثل الاصطدام بحشد من الناس أثناء القيادة.

- أفكار غير مرغوب فيها مثل الصراخ بألفاظ بذيئة أو التصرف بشكل غير لائق في الأماكن العامة.

- تصورات جنسية مزعجة لا يمكن السيطرة عليها.

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