نقابة المحامين تقرر تعديل مصاريف الدراسة بمعهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه

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كتب- محمد نصار:

اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور غالبية أعضاء المجلس.

وقرر المجلس الآتي:

1- إحالة الأحكام القضائية الصادرة بشأن العودة من الزوال إلى هيئة المكتب لمناقشتها.

2- وافق المجلس على الطلب المقدم من نقابتي البحيرة بشأن الدمج، وأرجأ الطلب المقدم من نقابة جنوب أسيوط لحين موافقة مجلس نقابة شمال أسيوط.3

3- فوض المجلس هيئة المكتب في تحديد الموعد المناسب لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالدمج بعد أخذ رأي وموافقة الجهات المعنية.

4- تأجيل تحديد مواعيد انتخابات الفرعيات لحين انتهاء جميعات الدمج والبت في تنفيذ الأحكام.

5- بقاء رسوم القيد في النقابة كما هي دون زيادة، مع تعديل مصاريف وتكاليف الدراسة في معهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه.

6- جار الانتهاء من الاتفاق النهائي بشأن بروتوكول التعاون الخاص بمشروع الرعاية الصحية ولا سيما بعد الاتفاق بين المحامين والمهندسين والصحفيين.

7- التقدم بطلب تجديد بروتوكول القيمة المضافة وتم مناقشته في مصلحة الضرائب ويتوقف على توقيع وزيري العدل والمالية.

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