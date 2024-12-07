نقابة المحامين تقرر تعديل مصاريف الدراسة بمعهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه
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كتب- محمد نصار:
اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور غالبية أعضاء المجلس.
وقرر المجلس الآتي:
1- إحالة الأحكام القضائية الصادرة بشأن العودة من الزوال إلى هيئة المكتب لمناقشتها.
2- وافق المجلس على الطلب المقدم من نقابتي البحيرة بشأن الدمج، وأرجأ الطلب المقدم من نقابة جنوب أسيوط لحين موافقة مجلس نقابة شمال أسيوط.3
3- فوض المجلس هيئة المكتب في تحديد الموعد المناسب لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالدمج بعد أخذ رأي وموافقة الجهات المعنية.
4- تأجيل تحديد مواعيد انتخابات الفرعيات لحين انتهاء جميعات الدمج والبت في تنفيذ الأحكام.
5- بقاء رسوم القيد في النقابة كما هي دون زيادة، مع تعديل مصاريف وتكاليف الدراسة في معهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه.
6- جار الانتهاء من الاتفاق النهائي بشأن بروتوكول التعاون الخاص بمشروع الرعاية الصحية ولا سيما بعد الاتفاق بين المحامين والمهندسين والصحفيين.
7- التقدم بطلب تجديد بروتوكول القيمة المضافة وتم مناقشته في مصلحة الضرائب ويتوقف على توقيع وزيري العدل والمالية.
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