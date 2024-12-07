طرح اللحوم البلدي بسعر 300 جنيه في أسواق اليوم الواحد

كتب- محمد نصار:

افتتح إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رابع أسواق اليوم الواحد بالقاهرة بحي عين شمس بجوار سنترال عين شمس ليخدم منطقتي المرج وعين شمس لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسب تبدأ من 20% وتصل إلى 50% في بعض السلع .

وأشار محافظ القاهرة، خلال الافتتاح، إلى أن العاصمة ستشهد هذا الشهر إقامة 16سوقًا أسبوعيًا في 4 مناطق هي: شرق مدينة نصر، وحلوان، والأميرية، وعين شمس، حيث يتم استهداف الأماكن الأعلى في الكثافة السكانية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين بالتخفيضات المقدمة والعمل على توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع وزارة التموين، والغرفة التجارية، وشركات القطاع العام والخاص، والمبادرات المجتمعية المختلفة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، مؤكدًا أن كل الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

ودعا محافظ القاهرة، المواطنين، إلى الحصول على احتياجاتهم الأسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات الموجودة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن التواجد في السوق متاح لكل العارضين سواء شركات القطاع العام أو الخاص، والجمعيات الأهلية، وتجار سوق العبور، بشرط ألا تقل تخفيضات أسعار المنتجات عن 30% عن مثيلاتها في السوق.

وأضاف إبراهيم صابر، أن سوق اليوم الواحد يستهدف إلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتح والمستهلك لتقليل التكلفة، مضيفًا أن سوق اليوم الذي شاركت فيه أكثر من 50 سيارة لبيع السلع الغذائية للمواطنين سيتم إقامته كل أسبوع بنفس المنطقة، مشيرًا إلى أن أسعار سوق اليوم أقل من السوق السابق لكثافة المعروض ودخول عدة شركات المنافسة.

وأشار المحافظ، إلى أن السوق شهد إقبالًا كثيفًا من مواطني أحياء المرج وعين شمس والمطرية للاستفادة من التخفيضات.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة في كل الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكل مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

أسعار سوق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد الذي تم افتتاحه صباح اليوم السبت يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لبيع كل السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، والأسماك، والألبان والجبن، والخضروات والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، مع توافر البيض بسعر 145 جنيهًا للطبق، وسعر كيلو اللحمة السوداني 275 جنيهًا، والبلدي 300 جنيه، وكيلو السكر بـ 30 جنيهًا.

وعلى هامش السوق، نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي، حملة توعية تحت شعار "نحو أسلوب حياة صحي" بهدف توعية المواطنين لترشيد الاستهلاك، وكيفية شراء المعدلات الصحية من المنتجات وعدم الإفراط حفاظًا على الصحة تحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق محافظ القاهرة خلال الافتتاح، منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعلاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وناصر ثابت، مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة ووزارة التموين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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