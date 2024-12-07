تحديث حالة الطقس.. غطاء سحابي على هذه المناطق الآن

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كتب- محمد نصار:

كشفت آخر صور بالأقمار الصناعية، وجود غطاء سحابي من السحب العالية على أجزاء من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وأجزاء من الصحراء الغربية.

وقالت الأرصاد، في تنويه قبل قليل، إن هذا الغطاء السحابي يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس ولا توجد فرص لسقوط الأمطار.

وأضافت الهيئة، أن الأجواء معتدلة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى سجلت 22 درجة الساعة الثانية ظهرًا.

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