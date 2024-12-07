وزير الثقافة يتفقد قرية القرنة الجديدة ويوجه بمراجعة أعمال الترميم السابقة

كتب- محمد شاكر:

أجرى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، زيارة مفاجئة إلى قرية حسن فتحي التراثية "القرنة الجديدة"، بمحافظة الأقصر.

وتفقد الوزير خلال الزيارة، الخان، والمراسم، والمسرح، وقصر الثقافة، واطلع على حالة المباني التراثية، ووجه بسرعة التنسيق مع المحافظة لاستكمال شبكة الصرف الصحي، نظرًا لما تسببه من أضرار جسيمة على المباني التاريخية.

وشدد الوزير، على أهمية مراجعة أعمال الترميم السابقة لرصد الأضرار الناتجة عن تأثير ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي، ومعالجتها بشكل عاجل لضمان الحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية لهذه المباني.

وزير الثقافة يوجه بتكثيف إقامة الأنشطة الثقافية والفنية

فيما يتعلق بقصر ثقافة حسن فتحي، وجه الوزير بتكثيف إقامة الأنشطة الثقافية والفنية بشكل دوري لخدمة أبناء القرية ودعم الحراك الثقافي بها.

وأكد "هنو"، أن وزارة الثقافة ستواصل العمل الجاد على تطوير "قرية حسن فتحي" لتصبح نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على التراث العمراني المصري، مع الحرص على مواجهة أي تحديات قد تهدد هذا الإرث الثقافي.

يذكر أن المهندس حسن فتحي رائد العمارة البيئية بدأ العمل على فكرته من أجل تصميم قرية القرنة الجديدة "حسن فتحي"، والتي بدأ العمل فيها فعليًا عام 1946.

وتضم القرية مسرحًا، ومسجدًا يشبه في عمارته مسجد أحمد بن طولون، ومنازل من خامات صديقة للبيئة.

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