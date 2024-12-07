انطلاق اختبارات المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- هاني رجب:

انطلقت ظهر السبت، اختبارات المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم، بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت المسابقة، بفرعي الناشئة وذوي الهمم، بحضور لجنة التحكيم المكونة من الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، والدكتور ماهر الفرماوي عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالقاهرة، والشيخ عبدالفتاح الطاروطي، والشيخ محمود الخشت، والشيخ محمد حشاد نقيب القراء.

وحضر فعاليات الجلسة الافتتاحية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ.

اقرأ أيضًا:

أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة وأهم الظواهر الجوية

أمير قطر يؤكد أهمية التعاون مع مصر لمواجهة التطورات الإقليمية

شيخ الأزهر: نسأل المولى أن يقر أعيننا بتحقيق النصر للفلسطينيين

35% من قوة العمل غياب.. قرارات جديدة من الصحة بشأن وحدات طب الأسرة بالشرقية