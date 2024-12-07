"اقتصادية النواب" توافق على زيادة رأسمال البنك الأوروبي بأكثر من 4 ملايين يورو

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2024، للموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة إجمالية 4 ملايين و140 ألف يورو.

وأكد عمار أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي علاقة وطيدة تعود جذورها إلى فترة التسعينيات؛ حيث انضمت مصر إلى البنك عام 1991، وهو نفس تاريخ تأسيس البنك، الذي يهدف إلى دعم دول شرق أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، فقد بدأت الشراكة بينهما بشكل أكبر في عام 2012.

وأضاف عمار أن مصر تعد دولة عمليات للبنك الأوروبي؛ مما سمح له بالاستثمار في مشروعات لدعم التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية، لافتاً إلى أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعماً للجهود المبذولة في دول عمليات البنك، مع الأخذ في الاعتبار أن في حالة عدم الاكتتاب في الزيادة سيتم تخفيض ملكيتها من 0.1% إلى 0.09%.

وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القرار المعروض والذي جاء من مجلس محافظي البنك برقم 258، لينص على زيادة رأسمال البنك بمقدار 4 مليارات يورو، قد تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي انعقدت في مايو 2023، بسمرقند- أوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء؛ ومن بينها مصر، موضحًا أهم الأحكام الواردة في القرار، والتي تتمثل في أن تبلغ القيمة الإجمالية لاكتتاب مصر في هذه الزيادة نحو 4 ملايين و140 ألف يورو، بواقع 414 سهمًا.

وأوضح النائب حسن عمار أنه بموجب هذه الاتفاقية فإن مصر ستسدد حصتها في زيادة رأس المال على أقساط سنوية متساوية بقيمة 828 ألف يورو، ونصت الاتفاقية على أن موعد سداد قيمة أول قسط ستكون في 30 أبريل المقبل، على أن يكون نهاية سداد آخر قسط في 30 أبريل 2029، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن القرار المعروض يهدف إلى الحفاظ على قدرة مصر التصويتية، من خلال الحفاظ على مقدار حصتها في أسهم البنك، فضلًا عن أن هذه الزيادة في رأسمال البنك الأوروبي ستلعب دورًا كبيرًا في تسهيل عمليات التنمية وإعادة الإعمار داخل مصر؛ سواء للقطاع الخاص أو الحكومي.

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