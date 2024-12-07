الزيت بـ 60 والسكر بـ 30 جنيهًا.. أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد

كتب- محمد سامي:

افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد في منطقة المرج.

مبادرة أسواق اليوم الواحد

تستهدف مبادرة أسواق اليوم الواحد توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

أسعار سوق اليوم الواحد في المرج

- كيلو سكر: 30 جنيهًا بدلًا من 34 جنيهًا.

- كيلو أرز فاخر: 25 جنيهًا.

- كيلو مكرونة: 20 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.

- 500 جرام عدس: 28 جنيهًا بدلًا من 33 جنيهًا.

- 50 جرام شاي: 5 جنيهات بدلًا من 7 جنيهًات.

- 250 جرام شاي: 30 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا.

- 4 علب جبنة الواحدة زنة 450 جرامًا: 100 جنيه بدلًا من 130 جنيهًا.

- 400 جرام مكرونة: 8.5 جنيه بدلًا من 9.5 جنيه.

- زجاجة زيت شطارة لتر: 65 جنيهًا.

- كيلو أرز بسمتي: 70 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا.

- كيلو أرز البحيرة رفيع: 23 جنيهًا بدلًا من 26 جنيهًا.

- 5 كيلو أرز بحيرة: 135 جنيهًا بدلًا من 175 جنيهًا.

- 1 كيلو لحمة سوداني: 275 جنيهًا.

- دواجن برازيلي مجمدة: الفرخة بـ135 جنيهًا.

- مسحوق غسيل 2 كيلو: 90 جنيهًا بدلًا من 112 جنيهًا.

- مسحوق غسيل سافو أوتوماتيك: 173 جنيهًا بدلًا من 216 جنيهًأ.

- سافو باور جل 2.5 كيلو: 128 جنيهًا بدلًا من 160 جنيهًا.

- سافو باور جل 900 ملل: 45 جنيهًا بدلًا من 51 جنيهًا.

- زيت خليط 800 ملل: 50 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

- 250 جرام شاي الجوهرة: 55 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

- 400 جرام عدس أصفر: 25 جنيهًا.

- كيلو دقيق الكوثر الفاخر: 17 جنيهًا.



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