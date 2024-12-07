انطلاق حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم في دورته الـ 11.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

يُقام حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية المصرية لعام 2024 في دورته الحادية عشرة، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية.

ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة النهائية خلال الحفل، بجانب إعلان الفائز بفرع الدراسات النقدية.

شروط الدورة الـ 11 لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

- أن تكون الطبعة الأولى من الديوان قد صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2022 وديسمبر 2023.

- أن يكون العمل المتقدم ديوان شعر مكتوبًا بالعامية المصرية.

- تمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة.

- تمنح الجائزة للشاعر شخصيًا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة.

- ألا يزيد عمر المتقدم للجائزة على 40 عامًا.

- يتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخرى في دورة تالية.

- تُقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية بشرط موافقة الشاعر كتابية على التقدم للجائزة وقبولها في حالة فوزه بها.

من هو أحمد فؤاد نجم

أحمد فؤاد نجم (23 مايو 1929 - 3 ديسمبر 2013) ولد في قرية كفر أبو نجم بمدينة أبو حماد محافظة الشرقية، وهو أحد أهم شعراء العامية في مصر وأحد ثوار الكلمة واسم بارز في الفن والشعر العربي، ولقب بالفاجومي المصري.

يترافق اسم أحمد فؤاد نجم، مع ملحن ومغن هو الشيخ إمام، حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيري الذي بدأ بعد نكسة 1967، وفي عام 2007 اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة سفيرًا للفقراء.

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