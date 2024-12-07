الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة في هذه التخصصات -تفاصيل

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بقطاعات الشركة المختلفة.

وتضمن الإعلان الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، الحاجة إلى شغل وظيفة رئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركة التي شغرت ببلوغ المحاسب رمضان محرز سن المعاش وتم التعاقد معه كمستشار تجاري مشرف على قطاعات الشئون التجارية لحين شغل الوظيفة.

كما تضمن الإعلان أيضًا شغل وظيفتي مدير الإدارة العامة للحسابات والمخازن التابعة لقطاعات الشؤون المالية بالشركة بالإضافة إلى الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لحسابات المخازن التابعة لقطاعات الشؤون المالية.

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