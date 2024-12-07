أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة وأهم الظواهر الجوية

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد بداية من اليوم وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يساعد على استقرار حالة الطقس.

وأضافت منار غانم، أن درجات الحرارة ترتفع بشكل طفيف نتيجة وجود كتل هوائية صحراوية، حيث تسجل الحرارة على القاهرة بين 22 و23 درجة، والمناطق الجنوبية 25 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة.

وتابعت: خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير لتتراوح بين 14 و15 درجة، بينما تكون أقل من 10 درجات على المناطق المكشوفة والمناطق الجنوبية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار خلال الأسبوع الحالي، حيث يوجد استقرار على السواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن أهم الظواهر الجوية المتوقع حدوثها هي الشبورة المائية والتي قد تصل مع دخول فصل الشتاء إلي ضباب مما تؤثر في الرؤية الأفقية على الطرق خاصة فترة الصباح الباكر.

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