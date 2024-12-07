أميرة بدر: ساويرس من أنجح الناس على مستوى العالم ويعرف أين يضع أمواله

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الإعلامية أميرة بدر، إن الفترة الأخيرة تشهد هجومًا على مجتمع رجال الأعمال، وأبزرهم عائلة آل ساويرس، بعد تبرعهم للجامعة الأمريكية بمبلغ كبير جدًا 30 مليون دولار بما يعادل مليار ونصف المليار جنيه مصري، وأصبحت كلية إدارة الأعمال باسم والدهم "أنسي ساويرس".

رسالة من أميرة بدر لنجيب ساويرس

أضافت "بدر"، خلال برنامج "خلاصة الكلام"، على قناة "النهار": الناس بدأت تكتب وتهاجم على السوشيال ميديا، واللي يقولوا ما تتبرع للكنائس، والحقيقة آل ساويرس من أنجح الناس على مستوى العالم وليس مصر فقط، والناس دي تعي تمامًا أين تضع أموالها، وأنهم يتبرعوا بمبلغ كبير زي دا للجامعة الأمريكية فهي إشارة لأهمية التعليم، ورغم نجاحهم فهما شافوا حاجتهم للتبرع للجامعة الأمريكية التي تعبر عن التعليم في مصر.

وأوضحت: يجب أن يعي الجميع أهمية التعليم، دي فلوسهم وهما ليهم الحرية يحطوها فين، وإحنا محتاجين نستثمر في التعليم والبحث العلمي، واللي مخلي الشرق الأوسط متأخر عمومًا هو التعليم والتكنولوجيا، والتعليم هو رقم 1، وده اللي بيخلي الأمم تتقدم، وتبرع عائلة ساويرس بالرقم ده للجامعة الأمريكية، يعني أنهم مدركين لأهمية التعليم.

واختتمت أميرة بدر: مين قال مش بيدوا الكنائس؟، وفيه طبقة معينة بتحقد، ومن جد وجد، ومن يقوم بأي مجهود يجد نتائجه، ومبلغ زي دا يتحط في جامعة والتعليم والبحث العلمي دا شيء هايل، ياريت رجال أعمال تانيين يبدأوا يستثمروا في التعليم الحقيقي.

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