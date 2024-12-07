وزير الإنتاج الحربي يتفقد منفذ بيع منتجات: المواطن يثق في منتجاتنا ونستعين بمتخصصين

كتب- محمد سامي:

تفقدَ المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، أحد معارض بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي، والموجود بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، ورافقه عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وبدأ وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولةَ، بمشاهدة المنتجات المعروضة داخل المعرض، واطمأن على مدى الالتزام بأساليب العرض الجذاب وغيرها من متطلبات البيع؛ حيث يضم المعرض العديد من الأجهزة المعمرة؛ مثل (التكييفات، الغسالات، الثلاجات، الديب فريزر، البوتاجازات، السخانات، المراوح الصندوقية ومراوح السقف، والشاشات، واللمبات الموفرة، وطفايات الحريق، والأثاث المنزلي)، بالإضافة إلى أواني الطهي وأدوات المائدة الاستانليس ستيل والألومنيوم، وورق الفويل.. وغيرها من المنتجات المدنية التي تلبي احتياجات المواطن، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم لتطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي من حيث الجودة والشكل وفقًا لمتطلبات المواطنين، مضيفًا أنه يتم العمل على زيادة نسبة المكون المحلي بمنتجات الوزارة، بما يُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وشجَّع الوزير العارضين على بذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة المترددين على المعرض بالشكل الذي يليق بمكانة الوزارة، لافتاً إلى أن المواطن المصري يثق في منتجات الإنتاج الحربي وهو ما يتطلب القيام بالمزيد من التطوير وتحسين الأداء.

وأضاف الوزير أنه يتم السعي دائماً للحفاظ على ثقة المواطنين وتعزيزها من خلال تقديم منتجات ذات جدوى تلبي احتياجاتهم المختلفة، وذلك بجودة عالية وأسعار تنافسية؛ تخفيفاً للعبء عن كاهلهم وكذا تقديم خدمة ما بعد البيع على أعلى مستوى، إلى جانب تقديم خصومات في المناوزير الإنتاج الحربي يتفقد أحد منافذ بيع المنتجات: المواطن يثق في منتجاتنا ونستعين بعارضين متخصصين

حرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على تفقد أحد معارض بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي، والموجود بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، ورافقه عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وبدأ وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولةَ، اليوم السبت، بمشاهدة المنتجات المعروضة داخل المعرض، واطمأن على مدى الالتزام بأساليب العرض الجذاب وغيرها من متطلبات البيع؛ حيث يضم المعرض العديد من الأجهزة المعمرة؛ مثل (التكييفات، الغسالات، الثلاجات، الديب فريزر، البوتاجازات، السخانات، المراوح الصندوقية ومراوح السقف، والشاشات، واللمبات الموفرة، وطفايات الحريق، والأثاث المنزلي)، بالإضافة إلى أواني الطهي وأدوات المائدة الاستانليس ستيل والألومنيوم، وورق الفويل.. وغيرها من المنتجات المدنية التي تلبي احتياجات المواطن، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم لتطوير منتجات شركات الإنتاج الحربي من حيث الجودة والشكل وفقًا لمتطلبات المواطنين، مضيفًا أنه يتم العمل على زيادة نسبة المكون المحلي بمنتجات الوزارة، بما يُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وشجَّع الوزير العارضين على بذل المزيد من الجهد والعمل لخدمة المترددين على المعرض بالشكل الذي يليق بمكانة الوزارة، لافتاً إلى أن المواطن المصري يثق في منتجات الإنتاج الحربي وهو ما يتطلب القيام بالمزيد من التطوير وتحسين الأداء.

وأضاف الوزير أنه يتم السعي دائماً للحفاظ على ثقة المواطنين وتعزيزها من خلال تقديم منتجات ذات جدوى تلبي احتياجاتهم المختلفة، وذلك بجودة عالية وأسعار تنافسية؛ تخفيفاً للعبء عن كاهلهم وكذا تقديم خدمة ما بعد البيع على أعلى مستوى، إلى جانب تقديم خصومات في المناسبات المختلفة وإتاحة إمكانية التقسيط، بالإضافة إلى الحرص على الاستعانة بعارضين متخصصين داخل معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية للشركات التابعة ممن يتميزون بمهارات بيع وتواصل متميزة وقدرة على حُسن التعامل الاحترافي مع الجمهور.

وأكد الوزير أنه حريص على متابعة القائمين على خدمة ما بعد البيع والكول سنتر الخاصة بالخط الساخن لوزارة الإنتاج الحربي، وهو ١٩٨٢٧؛ لضمان جودة الخدمة المقدمة للعميل، مشيراً إلى أن معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن تفقد منفذ البيع التابع لشركة حلوان للصناعات الهندسية يأتي بعد أيام قليلة من إطلاق منافذ متنقلة لبيع المنتجات المدنية للشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بأسعار تنافسية وبنسب خصم مع إمكانية التقسيط، وذلك في إطار جهود الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجاتهم بأسعار مخفضة.