الرئيس السيسي: تعزيز التعاون مع الدنمارك أولوية لتعميق العلاقات الثنائية

كتب- محمد سامي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطلع مصر لمواصلة تعزيز التعاون مع الدنمارك، خاصة على المستوى البرلماني، من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب المشتركة، مشيرًا إلى أن التعاون بين البرلمانين المصري والدنماركي سيلعب دورًا محوريًا في دعم هذه الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.

وخلال لقائه في مقر البرلمان الدنماركي بقصر كريستيانسبورج، أعرب الرئيس السيسي، عن تقدير مصر للديمقراطية وأهمية الحوار والتفاهم، مستعرضًا تاريخ مصر العريق وتقاليدها البرلمانية الراسخة.

كما شارك الرئيس السيسي مساء الجمعة في عشاء رسمي دعا إليه الملك "فريدريك العاشر" على شرفه، وذلك ضمن زيارته الأولى لرئيس مصري إلى الدنمارك.

وفي ختام حديثه، توجه الرئيس السيسي بخالص الشكر والعرفان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به منذ وصوله إلى الدنمارك، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

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