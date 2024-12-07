وزير الري: الحوكمة ومعالجة وإعادة استخدام المياه أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0

كتب- محمد نصار:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة "تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) بالرياض.

وفي كلمته خلال الجلسة، أشار الدكتور سويلم، إلى تزايد تحديات المياه على المستوى العالمي مما يجعل من الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة.

وأشار إلى ما تواجهه مصر من تحديات في مجال المياه حيث تصنف مصر ضمن أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم مع معدلات أمطار من بين الأدنى عالميًا مع الاعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير الموارد المائية المتجددة، وهو ما يدفع مصر للتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، إلى جانب العديد من المحاور الأخرى التي تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطوير الموارد البشرية.

وأضاف أن من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 هو محور تحقيق مبادئ الحوكمة في إدارة المنظومة المائية والتي تضمن الشمولية والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، ومشاركة أصحاب المصلحة في إدارة المياه من المنتفعين إلى أعلى المستويات السياسية، وتوفير الموارد اللازمة لمؤسسات إدارة المياه وتعزيز قدراتها من خلال أنظمة قانونية فعالة، وقد حققت مصر بالفعل نجاحًا كبيرًا في مجال الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه والتي بلغ عددها حاليًا حوالي 6200 رابطة، مع انتخاب 188 من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و22 من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولًا لانتخاب مجلس إدارة لاتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، حيث تعمل هذه الروابط كمنتدى يجمع المزارعين بما يحقق التنسيق بينهم وتبادل أفضل الممارسات في الزراعة واستخدام المياه.

وتابع الوزير: في ضوء أهمية إنشاء أطر قانونية ومؤسسية قوية لإدارة المياه، فقد تم إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية والذي يتضمن إضافات عديدة في مجالات إدارة وحماية المناطق الساحلية، واستدامة موارد المياه الجوفية، وتشكيل روابط مستخدمي المياه والترخيص والشفافية ومكافحة الفساد والتحول الرقمي.

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