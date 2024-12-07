شيخ الأزهر: نسأل المولى أن يقر أعيننا بتحقيق النصر للفلسطينيين

النتائج الرئيسية لدراسة ميدانية حول أثر الإعلام في مناهضة العنف ضد

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير- هاني رجب:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن المولى عز وجل وصف القرآن الكريم بأنه لا يشبع منه العلماء ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم، السبت، بمركز مصر الثقافي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، أن القرآن الكريم وضع الحلول الناجعة لواقعنا المعاصر، وأحد الأسباب القوية في تحقيق وحدة الأمة "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، وحذرنا من التشتت والفرقة.

وأشار إلى أن البعض يصر على الفرقة والخلاف، والمسابقة تحيي آداب وأخلاق القران، وتقيم الحجة على كل فكر منحرف، والعالم يعاني من لوثة عقيدة وأخلاقية، ومن هنا تتأكد الحاجة إلى وحي السماء والتي يضمن للجميع حياة سعيدة.

وتابع شيخ الأزهر الشريف: نسأل المولى عز وجل أن يقر أعيننا بتحقيق النصر للفلسطينيين.

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