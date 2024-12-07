رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024

كتب- محمد سامي:

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، التي تُقام تحت شعار "حتمية الابتكار"، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على مدار يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، بالعاصمة القطرية.

بدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة قدمها الشيخ محمد بن عبد الرحمن، رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولة قطر، أكد خلالها أن منتدى الدوحة 2024 يأتي في ظل ظرف دولي وإقليمي مُعقد، الأمر الذي يلقي بمسئولية أكبر على الأطراف المشاركة لتفعيل أطر التعاون من أجل طرح حلول وسياسات تعالج التحديات الراهنة بفكر مُتجدد، واستكشاف الفرص، ليكون المنتدى مختبراً للأفكار الخلاقة ونقطة انطلاق نحو الحلول المُبتكرة سعياً لتحقيق السلم المستدام.

وقدم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، جائزة منتدى الدوحة 2024، إلى 6 من الإعلاميين الميدانيين الذين قاموا بتغطيات في مناطق النزاعات، وعانوا من ويلات الصراعات، تقديرًا لصمودهم المُشرف.

ويشهد المنتدى حضورًا عالميًا واسعًا، لعددٍ من قادة دول العالم، وصانعي السياسات، وقادة المُنظمات الإقليمية والدولية والأممية، والخبراء المعنيين، بهدف مناقشة التحديات العالمية المُلحة، وصياغة حلول وسياسات تُعزز قوة الابتكار والتعاون في تحقيق السلام، سعيًا لتشكيل مُستقبل أكثر أمانًا واستدامة وازدهارًا.

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