انطلاق فعاليات المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم بمركز مصر الثقافي بالعاصمة الإدارية

النتائج الرئيسية لدراسة ميدانية حول أثر الإعلام في مناهضة العنف ضد

35% من قوة العمل غياب.. قرارات جديدة من الصحة بشأن وحدات طب الأسرة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت صباح السبت، فعاليات المسابقة العالمية 31 للقرآن الكريم، التي تعقد بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس السيسي، لمدة أربع, أيام.

بدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ أحمد نعينع.

ويحضر الجلسة الافتتاحية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ.

اقرأ أيضًا:

أجواء باردة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

لكل مواطن تحت خط الفقر.. "دعم نقدي" لهذه الفئات وفقًا لقانون الضمان الجديد

بعد بدء توزيعه.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي 2025