كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7-12-2024، على كافة المناطق في مختلف محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة، فإن حالة الطقس اليوم السبت 7-12-2024، تسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد.

وبحسب الهيئة، فإن حالة طقس اليوم السبت 7-12-2024 تشهد شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يلي درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة الصغرى 14 درجة والعظمى 23.

- العاصمة الإدارية الصغرى 12 درجة والعظمى 22.

-6 أكتوبر الصغرى 11 درجة والعظمى 22.

- دمياط الصغرى 14 درجة والعظمى 22.

- بورسعيد الصغرى 15 درجة والعظمى 22.

- الاسماعيلية الصغرى 12 درجة والعظمى 24.

- السويس الصغرى 12 درجة والعظمى 23.

- شرم الشيخ الصغرى 18 درجة والعظمى 27.

- الإسكندرية الصغرى 11 درجة والعظمى 23.

- العلمين الصغرى 11 درجة والعظمى 22.

- مطروح الصغرى 12 درجة والعظمى 23.

- الغردقة الصغرى 17 درجة والعظمى 27.

- الفيوم الصغرى 10 درجات والعظمى 23.

- بني سويف الصغرى 09 درجات والعظمى 23.

- المنيا الصغرى 09 درجات والعظمى 23.

- أسيوط الصغرى 09 درجات والعظمى 24.

- سوهاج الصغرى 10 درجات والعظمى 25.

- قنا الصغرى 10 درجات والعظمى 27.

- الأقصر الصغرى 11 درجة والعظمى 27.

- أسوان الصغرى 11 درجة والعظمى 27.

- الوادى الجديد الصغرى 08 درجات والعظمى 25.