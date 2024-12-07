نشرة التوك شو| حزب سياسي جديد وأصداء تحريك أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: التخوف من تقسيم سوريا "مجرد وهم"

علق الإعلامي عمرو أديب على التطورات الأخيرة في سوريا، وخاصة بعد سيطرة الفصائل المسلحة على مدن مثل حلب وحماة وبعض المناطق الأخرى.

وخلال برنامجه "الحكاية" الذي يُبث عبر قناة "mbc مصر" مساء الجمعة، سخر أديب من المخاوف التي يعبر عنها البعض بشأن تقسيم سوريا، قائلًا: "بضحك أوي لدرجة إني بنقلب على قفايا من كثرة الضحك لما بسمع حد يقولي أنا خايف من تقسيم سوريا"، مؤكدًا: التخوف من تقسيم سوريا "مجرد وهم".

بعد تصريحات رجل أعمال شهير بشأن عدد ساعات العمل.. أميرة بدر: محدش بينجح من فراغ ودي تجربته

علقت الإعلامية أميرة بدر على ما أثير حول دعوة رجل الأعمال محمد فاروق لزيادة ساعات العمل إلى 12 ساعة يوميًا، ولمدة 6 أيام في الأسبوع. خلال برنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، انتقدت بدر ردود الفعل السلبية التي تلقاها فاروق، مشيرة إلى أن البعض اعتبر دعوته تعبيرًا عن رغبة في استعباد العمال.

خلال برنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، أوضحت أميرة بدر أن فاروق، كرجل أعمال ناجح، يرى أن تقدم البلاد يتطلب ضغطًا أكبر على النفس والعمل بجدية

مش سلعة كمالية أو ترفيهية.. عمرو أديب يعلق على زيادة أسعار الإنترنت وكروت الشحن

علق الإعلامي عمرو أديب على الزيادة الأخيرة في أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن للمرة الثانية خلال 2024.

وأوضح خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُبث عبر شاشة "mbc مصر" مساء الجمعة، أن أسعار خدمات الإنترنت والمحمول ارتفعت بشكل ملحوظ، معقبًا: "في الخميس الونيس زادت أسعار الإنترنت وكروت الشحن للمرة التانية في 2024".

الوفد يكشف سبب فصل النائب سليمان وهدان من الحزب

كشف المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حقيقة وجود خلاف بين النائب سليمان وهدان، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة

وأشار قورة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدكتور عبد السند تواصل مع النائب وهدان لسؤاله عن انضمامه للحزب الجديد ولكنه نفى، متابعًا: لكن بعدها انتشرت صورة للنائب سليمان وهدان بصفته أحد مؤسسي الحزب الجديد وحضور الاجتماع التأسيسي للحزب الجديد.

عمرو أديب عن الحزب السياسي المرتقب: هل مصر في حاجة لأحزاب موالاة؟

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يبدو أن هناك حزب سياسي جديد في مصر، مستدلا بالاجتماع الذي حضره المهندس إبراهيم العرجاني وعدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، منهم وزير الإسكان السابق، ووزير الزراعة السابق.

خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أوضح أديب أن هذا الحزب الجديد يبدو أنه تطور طبيعي لائتلاف القبائل، والذي يرأسه المهندس إبراهيم العرجاني، معقبًا: "هناك حديث على أن الحزب الجديد لديه تمويل ضخم، اسم إبراهيم العرجاني في صعود فهو يمتلك 35 شركة أساميها تخض، ولكن لماذا يدخل المعترك السياسي؟".

استشاري طب نفسي يوضح أسباب تزايد حالات العنف الزوجي

حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، من خطورة العنف الأسري، مؤكدًا أن العديد من حالات العنف الزوجي ترجع إلى اضطرابات نفسية يعاني منها المعتدي، والتي غالبًا ما تكون ناتجة عن تعرضه للعنف في طفولته.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار أوضح هندي أن أغلب الفتيات يبحثن عن زوج VIP دون النظر إلى سمات الشخصية والطباع السلوكية للشريك، مشددًا على أن اختيار الشريك على أساس المظاهر الخارجية والمكانة الاجتماعية دون الاهتمام بالشخصية والسلوك، هو أحد الأسباب الرئيسية للعنف الأسري.

أميرة بدر عن العنف الزوجي: الرجولة احتواء وليس تعنيف وضرب

علقت الإعلامية أميرة بدر، على التصاعد الملحوظً في حالات العنف الزوجي خلال الفترة الأخيرة، مستشهدة بحادثة مقتل مرام زوجة رجل الأعمال، والتي كشفت عن الوجه القبيح للعنف ضد الزوجات.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، أكدت بدر أن العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية فردية، بل هو مشكلة مجتمعية تتطلب تضافر الجهود لمكافحتها.