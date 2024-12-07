مصطفى بكري: الوقوف مع الجيش السوري دفاع عن الشرف

كتب- حسن مرسي:

أدان الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري ما أسماه بـ "المؤامرة الصهيونية" لإسقاط الجمهورية العربية السورية من خلال استخدام الجماعات الإرهابية التكفيرية.

وتساءل بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" الذي يُعرض عبر شاشة "صدى البلد" مساء الخميس، عن مصدر هؤلاء المقاتلين، قائلاً: "من أين جاءت هذه الوجوه الغريبة؟ هؤلاء ليسوا عربًا، بل قدموا من دول أخرى ويتحدثون لغة غير لغتنا".

وأشار إلى أن الهدف من هذه المؤامرة هو "طمس الماضي والحاضر، وتغيير الهوية الوطنية، وفتح الطريق أمام الصهيونية والمتصهينين على أجساد أهلنا".

واستشهد بكري بتصريح مصدر سياسي إسرائيلي حول نية إنشاء منطقة عازلة في الجولان حال سقوط حمص، متسائلًا: "هل أدركتم الهدف؟ هل عرفتم أن إسرائيل هي عنوان هؤلاء القتلة الذين يحرقون الزرع والضرع ويريدون طي صفحة التاريخ؟".

وأكد بكري أن الجيش العربي السوري يعاني من الإنهاك منذ عام 2011 بسبب التحالفات بين عشرات الدول ضد سوريا، مشيرًا إلى أن "الوطن يضيع والأحلام تتساقط وسوريا باتت تواجه خطرًا كبيرًا".

وشدد على أن "من يقف مع الجيش العربي السوري يقف مع الوطن وصون شرفه وعرضه ، ومن يتحالف مع الخونة فهو خائن مثلهم".

وأكد بكري أن الشعب السوري لن يتسامح أو ينسى، محذرًا من أن "المؤامرة كبيرة والهجمة شرسة"، مختتمًا بقوله: "قد نخسر جولة، ولكننا لن نخسر أبداً الحرب.. هكذا علمنا التاريخ".