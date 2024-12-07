"الزراعة" تكشف حجم المستهدف تصديره من الموالح خلال شتاء 2025

كتب- عمرو صالح:

كشف المستشار أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، عن كميات الموالح المستهدف تصديرها للخارج خلال موسم شتاء 2025.

وقال "إبراهيم"، في تصريحات لمصراوي، إن المستهدف تصديره من الموالح بموسم شتاء 2025، يبلغ 8 ملايين طن، مشيرًا إلى أن هناك رغبة من دول الخليج والدول الأوروبية لإدخال الموالح المصرية لأسوقها نظرًا لتميز جودتها التي تجعلها مرغوبة بكافة الأسواق.

وأضاف: "الموالح تحتل المركز الأول في قائمة أهم الصادرات الزراعية"، مشيرًا إلى أن إجمالى الصادرات من الموالح بلغ 2 مليون و280 ألف طن خلال 10 أشهر منذ أول يناير حتى نهاية أكتوبر.

يذكر أن وزارة الزراعة، أعلنت عن بدء موسم تصدير البرتقال المصري في الأول من ديسمبر.