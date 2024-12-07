عمرو أديب: التخوف من تقسيم سوريا "مجرد وهم"

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على التطورات الأخيرة في سوريا، وخاصة بعد سيطرة الفصائل المسلحة على مدن مثل حلب وحماة وبعض المناطق الأخرى.

وخلال برنامجه "الحكاية" الذي يُبث عبر قناة "mbc مصر" مساء الجمعة، سخر أديب من المخاوف التي يعبر عنها البعض بشأن تقسيم سوريا، قائلًا: "بضحك أوي لدرجة إني بنقلب على قفايا من كثرة الضحك لما بسمع حد يقولي أنا خايف من تقسيم سوريا"، مؤكدًا: التخوف من تقسيم سوريا "مجرد وهم".

وأضاف أديب: "أنا عايز أقول للناس دي إن سوريا متقسمة فعلًا، خايفين من إيه؟ يعني إحنا بنقسم في المتقسم أصلاً، المجتمع الدولي بيقول إزاي هساعد بلد جيشه في حالة انسحاب دائم ومدنه تسقط في ساعات ورئيس لم يظهر أمام شعبة من بدء الأزمة مكتفيًا بدمشق واللاذقية".

وأشار إلى تخلي الأطراف الداعمة للحكومة السورية عنها في ظل التطورات الأخيرة، قائلًا: "مفيش حد واقف جنب سوريا ولا إيران ولا روسيا ولا حزب الله".

وأوضح أديب أن الهدف من الأحداث الجارية في سوريا والمنطقة هو إخراج إيران وأذرعها منها، مشددًا على أن الوضع في سوريا مأساوي، وأن الناس تعاني بشكل كبير. وعبّر عن قلقه من الصورة السيئة التي أصبحت تُظهرها سوريا في كتب التاريخ.

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