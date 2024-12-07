استاذ زراعة يكشف مميزات إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن الدولة تسعى لتحقيق حلم كبير بدأته على أرض الواقع، وهو إضافة 4 ملايين فدان إلى المساحة الزراعية في مصر بهدف تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية 2030، لضمان الأمن الغذائي ليس فقط للأجيال الحالية ولكن للأجيال القادمة.

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال مداخلة عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع توشكى يُعتبر مشروعًا قوميًّا ضخمًا، وكان متوقفًا منذ التسعينيات بسبب عدم اكتمال البنية التحتية، كما كانت هناك تحديات تتعلق بالممرات والترع المائية بسبب وجود صخور كبيرة في المنطقة، والتي تم إزالتها لتسهيل وصول المياه إلى المشروع.

وتابع: "هذا المشروع ليس مجرد مشروع زراعي، بل هو مشروع متكامل يجمع بين الزراعة والصناعة والسكن والتنمية"، ويهدف إلى إنشاء مجتمع كامل في تلك المنطقة، يمتد هذا المشروع على أكثر من مليون فدان، ويركز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال الميزة النسبية للمناخ في توشكى لزراعة مجموعة متنوعة من الفواكه التي تناسب هذا المناخ.

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