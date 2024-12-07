بعد تصريحات رجل أعمال شهير بشأن عدد ساعات العمل.. أميرة بدر: محدش بينجح من فراغ ودي تجربته

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية أميرة بدر على ما أثير حول دعوة رجل الأعمال محمد فاروق لزيادة ساعات العمل إلى 12 ساعة يوميًا، ولمدة 6 أيام في الأسبوع. خلال برنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، انتقدت بدر ردود الفعل السلبية التي تلقاها فاروق، مشيرة إلى أن البعض اعتبر دعوته تعبيرًا عن رغبة في استعباد العمال.

خلال برنامج "خلاصة الكلام" على قناة "النهار"، أوضحت أميرة بدر أن فاروق، كرجل أعمال ناجح، يرى أن تقدم البلاد يتطلب ضغطًا أكبر على النفس والعمل بجدية

وأضافت أن الفكرة التي طرحها فاروق ليست مجرد زيادة في ساعات العمل، بل هي تأكيد على أهمية التكيف مع احتياجات السوق، معقبة: "الناس طلعت انتقدتوا وأنت عايزنا عبيد".

وأكملت: "هو فكره كرجل أعمال ناجح وحط تحتها مليون خط هو شايف إن علشان البلد والأمة دي تتقدم إننا نضغط على نفسنا ونشتغل أكتر".

وتحدثت عن الصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال في العثور على العمالة المناسبة، مشيرة إلى أن الكثير من الشباب يفضلون الحصول على الشهادات دون التفكير في فرص العمل المتاحة. أكدت أن هناك حاجة ملحة لتطوير مهارات متنوعة بعيدًا عن الشهادات الأكاديمية.

كما أوردت أميرة بدر مقارنة مع الدول المتقدمة، حيث يحصل العديد من الأفراد على تعليم مدرسي جيد، ولكن ليس الجميع يدخل الجامعة، مما يفتح المجال أمام مهارات أخرى.

وأشارت إلى أن الأفراد في الولايات المتحدة يقومون بأعمال صيانة بسيطة في منازلهم بسبب ارتفاع تكاليف الخدمات.

اقرأ أيضا:

"العمل" تسحب تراخيص شركات لإلحاق العمالة بالخارج بسبب مخالفات

أسعاره ليس لها مثيل.. توجيه من محافظ الجيزة بشأن سوق اليوم الواحد بإمبابة