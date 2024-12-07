مش سلعة كمالية أو ترفيهية.. عمرو أديب يعلق على زيادة أسعار الإنترنت وكروت الشحن

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على الزيادة الأخيرة في أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن للمرة الثانية خلال 2024.

وأوضح خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُبث عبر شاشة "mbc مصر" مساء الجمعة، أن أسعار خدمات الإنترنت والمحمول ارتفعت بشكل ملحوظ، معقبًا: "في الخميس الونيس زادت أسعار الإنترنت وكروت الشحن للمرة التانية في 2024".

وأشار مقدم "الحكاية"، إلى أن الزيادة في الأسعار تصل إلى 40% في بعض الشرائح، مؤكدًا أن الإنترنت لم يعد سلعة كمالية أو ترفيهية، بل أصبح أمرًا أساسيًا في حياة الأفراد.الإنترنت مش سلعة كمالية أو ترفيهية.. ده بقى شيء أساسي ولو هتحرك أسعاره على الأقل إديني خدمة كويسة.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت شائعات حول ارتفاع الأسعار، لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد نفى تلك الأنباء قبل أن يتم تحريك الأسعار بشكل رسمي.

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