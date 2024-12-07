حدث في منتصف الليل| السيسي يشارك في العشاء الرسمي لملك الدنمارك.. والأرصاد تحذر من الشبورة المائية

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أعلنت دار المزادات العالمية "سوذبيز" اليوم الجمعة، بيع الساعة الخاصة بالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، في مزادها بنيويورك بسعر 840 ألف دولار أمريكي

تنظم وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، غداً السبت سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج بالتنسيق مع محافظة القاهرة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتوفير خدمات صحية متميزة للمواطنين

أعلن الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل، عن توسيع نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل خمس محافظات جديدة هي: دمياط، مطروح، كفر الشيخ، شمال سيناء، والمنيا.

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات جلسة "التحلية باستخدام الطاقة المتجددة ضمن مبادرة AWARe" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) بالرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال الساعات المقبلة

أعرب الدكتور محمد النمر رئيس الحزب العربي الناصري السابق، عن استيائه من بيع ساعة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في إحدى مزادات الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 840 ألف دولار، مشيرًا إلى أنها تسببت في حالة من الاستياء والغضب بين محبي الزعيم الراحل.