أجواء باردة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

النتائج الرئيسية لدراسة ميدانية حول أثر الإعلام في مناهضة العنف ضد

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 12 ديسمبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، تشهد البلاد يومي السبت والأحد 8 ديسمبر طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال الساعات الصباحية الأولى.

وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الإثنين 9 ديسمبر وحتى الخميس 12 ديسمبر شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة.

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