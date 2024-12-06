وزير الشباب لاتحاد المصريين بالسعودية: القيادة السياسة أولت المصريين بالخارج اهتمامًا غير مسبوق

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كتب- نشأت علي:

بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع وفد اتحاد شباب المصريين بالخارج بالمملكة العربية السعودية، عددًا من المبادرات التي ينفذها الاتحاد تحت رعاية الوزارة الفترة المقبلة لخدمة أبناء الجاليات المصرية.

ضم اللقاء الذي جاء على هامش مشاركة وزير الشباب في اجتماعات المكتب التأسيسي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)، الجاري بالعاصمة السعودية الرياض كلا من الاعلامي علاء خليل امين صندوق الاتحاد، والمهندس أمجد المناوي، والمحاسب شريف النسيري، والدكتور علي حفني أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، خلال اللقاء أن اتحاد الشباب أحد الأزرع التي تعتمد عليها الوزراة لتحقيق مصالح أبناء مصر بالخارج والوزارة حريصة على تقديم كافة الدعم له لاسيما أن القيادة السياسية تعطي اهتمامًا خاصا لربط أبناء مصر بالخارج بالوطن.

وأشاد وزير الشباب، بالجهود المبذولة من اتحاد شباب المصريين بالخارج من خلال تقديمهم عددًا من المقترحات التي تعمل على تواصلهم مع أبناء الجاليات والعمل على ارتباطهم بالوطن.

من جهته، أجرى النائب الدكتور محمود حسين، اتصالًا بوزير الشباب خلال لقاءه بأعضاء الاتحاد، أكد خلاله على أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المبادرات لدعم شباب المصريين بالخارج منها مبادرات رياضية مثل أولمبياد المصرين بالخارج، ومبادرات اجتماعية خاصة أن الاتحاد بصدد تدشين عدد من الفاعليات لذوي الهمم.

ووجه الدكتور محمود حسين، الشكر لوزير الشباب، على دعمه الكبير والغير مسبوق لاتحاد شباب المصريين، وهو ما ساهم في ظهور الاتحاد بصورة مميزة في كافة المجالات التي يشارك فيها.

من جانبه قال الإعلامي علاء خليل، أمين صندوق الاتحاد، خلال اللقاء، إن وزير الشباب يضرب أروع المثل بحرصه الكبير على دعم المصريين بالخارج، مؤكدًا أن الوزير شدد خلال اللقاء على تقديم كافة الدعم لأبناء الجالية المصرية بالخارج، وأن الوزارة والحكومة تسخر جميع إمكانياتها لربط أبناء الوطن بالخارج بالوطن.

فيما أكد المهندس أمجد المناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنه تطرق خلال اللقاء لعرض مستجدات مركز التدريب الذي يستهدف من خلاله الاتحاد توفير آلاف من فرص العمل، ومساعدة الشباب المصري في الحصول علي فرصةعمل مناسبة بعيدًا عن السماسرة الذين يتاجرون بأحلام الشباب.

من جانبه، وجه المحاسب شريف النسيري، الشكر للقيادة السياسة علي دعم المصريين بالخارج، مؤكدًا أن الدولة أطلقت عدد من المبادرات التي نالت استحسان الجاليات المصرية، منها مشروع بيت الوطن، ومبادرة الإعفاء من التجنيد، ومبادرة سيارات المصريين بالخارج وغيرها من المبادرات والمشروعات المهمة والغير مسبوقة.

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