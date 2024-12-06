وفد "زراعة النواب" يتفقد بحيرة البرلس ومنطقة بحري.. والحصري يعد بحل مشكلات الصيادين

كتب- نشأت على:

تفقد وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بحيرة البرلس، وذلك خلال زيارته الميدانية لمحافظة كفر الشيخ.

والتقي الوفد بعدد من الصيادين الذين استعرضوا المشكلات التي تواجهم في الصيد بالبحيرة، في مقدمتها، قيام البعض بالصيد بالكهرباء وكذلك صيد الزريعة، الأمر الذي يهدد مصدر رزقهم.

وقال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بأن الدولة أنفقت على تطوير بحيرة البرلس نحو ١٣ مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها تُعد أفضل بحيرة على مستوى الجمهورية، ووعد بالعمل على حل مشكلات الصيادين وإزالة المخالفات.

وشدد نواب كفر الشيخ، من بينهم النائب يونس عبدالرازق والنائب محمد الصمودي والنائب علي أبو أحمد، على ضرورة الإسراع في حل تلك المشكلات.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة حرصت على زيارة البحيرة، ولقاء الصيادين لتفقد أوضاعهم على أرض الواقع، والسعي لحل المشكلات التي تواجههم.

وأضاف "الحصري"، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية، مستشهدًا بما تم في بحيرة المنزلة وما تم إنفاقه حتى الآن في بحيرة البرلس.

ووعد "الحصرى"، بدعم اللجنة لمشكلات الصيادين، وتذليل العقبات أمامهم، ليتمكنوا من زيادة الإنتاج السمكي وتحقيق خطة الدولة في ذلك القطاع.

كما تفقد الوفد منطقة بر بحري بكفر الشيخ، حيث استمع الوفد لمشكلة تقنين أوضاع الأهالي علي الأراضي المقام عليها منازلهم.

جاء ذلك بحضور خالد شعير سكرتير عام محافظة كفر الشيخ.

وطمأن النائب هشام الحصري، الأهالي، بشأن المشكلة معلنًا التوافق خلال اجتماع الوفد مع محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي على تشكيل لجنة قانونية ممثلة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهاز حماية الثروة السمكية، ومحافظة كفر الشيخ، وذلك لبحث آليات نقل ولايتها لمحافظة كفر الشيخ تمهيدا لتقنين أوضاع الأهالي عليها.

ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي نواب كفر الشيخ، النائب عبد الحميد دمرداش، النائب علي أحمد والنائب محمد الصمودى والنائب يونس عبد الرازق والنائبة هدى الطنبارى، والنائب سعيد عمارة، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، و عادل حسن، من أمانة اللجنة.