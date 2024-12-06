الوفد يكشف سبب فصل النائب سليمان وهدان من الحزب

كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حقيقة وجود خلاف بين النائب سليمان وهدان، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة

وأشار قورة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدكتور عبد السند تواصل مع النائب وهدان لسؤاله عن انضمامه للحزب الجديد ولكنه نفى، متابعًا: لكن بعدها انتشرت صورة للنائب سليمان وهدان بصفته أحد مؤسسي الحزب الجديد وحضور الاجتماع التأسيسي للحزب الجديد.

وأضاف أن الدكتور عبد السند يمامة أصدر قرارا بفصل سليمان وهدان وذلك بعد الإعلان أن وهدان أحد مؤسسي الحزب الجديد، وهذا يمثل إهانة لحزب الوفد باعتبار وهدان نائبًا لرئيسه.

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