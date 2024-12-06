لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

القومي لحقوق الإنسان ينعي حرم بطرس بطرس غالي

10:56 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم ال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:
نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، ببالغ الحزن والأسى، السيدة ليا نادلر، زوجة الدكتور بطرس بطرس غالي، الرئيس المؤسس للمجلس القومي لحقوق الانسان الأسبق، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة وأحد أبرز رموز الدبلوماسية المصرية والدولية.

مؤكداً على ما قدمته الراحلة من دعم ومساندة لمسيرة الدكتور بطرس بطرس غالي في مختلف المناصب التي تقلدها.

ويتقدم المجلس بخالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيدة ولجميع محبيها.

بطرس بطرس غالي حقوق الإنسان حرم بطرس غالي ليا نادلر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمرو أديب عن الحزب السياسي المرتقب: هل مصر في حاجة لأحزاب موالاة؟

إعلان

إعلان