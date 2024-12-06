القومي لحقوق الإنسان ينعي حرم بطرس بطرس غالي

كتب- محمد نصار:

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، ببالغ الحزن والأسى، السيدة ليا نادلر، زوجة الدكتور بطرس بطرس غالي، الرئيس المؤسس للمجلس القومي لحقوق الانسان الأسبق، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة وأحد أبرز رموز الدبلوماسية المصرية والدولية.



مؤكداً على ما قدمته الراحلة من دعم ومساندة لمسيرة الدكتور بطرس بطرس غالي في مختلف المناصب التي تقلدها.



ويتقدم المجلس بخالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيدة ولجميع محبيها.