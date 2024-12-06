استشاري طب نفسي يوضح أسباب تزايد حالات العنف الزوجي

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، من خطورة العنف الأسري، مؤكدًا أن العديد من حالات العنف الزوجي ترجع إلى اضطرابات نفسية يعاني منها المعتدي، والتي غالبًا ما تكون ناتجة عن تعرضه للعنف في طفولته.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار أوضح هندي أن أغلب الفتيات يبحثن عن زوج VIP دون النظر إلى سمات الشخصية والطباع السلوكية للشريك، مشددًا على أن اختيار الشريك على أساس المظاهر الخارجية والمكانة الاجتماعية دون الاهتمام بالشخصية والسلوك، هو أحد الأسباب الرئيسية للعنف الأسري.

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن الكثير من الفتيات يقعن في فخ الزواج من رجال يبدو عليهم الثراء والقوة، دون أن يدركن أن خلف هذا القناع قد يكمن شخص عنيف ومريض نفسياً.

وحذر الدكتور وليد هندي من الوهم الذي تخلقّه وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظهر الحياة الزوجية وكأنها مثالية وسعيدة، في حين أن الواقع قد يكون مختلفًا تمامًا.

وأكد أن العديد من العلاقات الزوجية تعاني من العنف والإساءة، ولكن الضحايا يترددون في الإبلاغ عنها خوفًا من الوصمة الاجتماعية أو الخوف من العواقب.

وشدد الدكتور هندي على أهمية العلاج النفسي في معالجة مشكلة العنف الأسري، ولكن بشرط رغبة المعتدي في التغيير، مؤكدًا أن العلاج النفسي يمكن أن يساعد الزوج على فهم أسباب سلوكه العنيف والتخلص منه.

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