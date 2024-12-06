أميرة بدر عن العنف الزوجي: الرجولة احتواء وليس تعنيف وضرب

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية أميرة بدر، على التصاعد الملحوظً في حالات العنف الزوجي خلال الفترة الأخيرة، مستشهدة بحادثة مقتل مرام زوجة رجل الأعمال، والتي كشفت عن الوجه القبيح للعنف ضد الزوجات.

خلال برنامجها "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار"، أكدت بدر أن العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية فردية، بل هو مشكلة مجتمعية تتطلب تضافر الجهود لمكافحتها.

وأشارت الإعلامية أميرة بدر إلى أن العديد من النساء يتعرضن للعنف في صمت، خوفًا من الوصمة الاجتماعية أو الخوف من العواقب، معقبة: "الرجولة احتواء وسند ودعم، وليس تعنيف وضرب وتسلط.. اللي يضرب مراته مش راجل".

ولفتت مقدمة "خلاصة الكلام" إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تخلق صورة مثالية عن الحياة الزوجية، ولكن الحقيقة قد تكون مختلفة تمامًا، ففي كثير من الأحيان، تخفي هذه الصور واقعاً مؤلمًا من العنف والإساءة النفسية والجسدية.

ودعت بدر إلى ضرورة توعية المجتمع بأخطار العنف ضد المرأة، وتشجيع الضحايا على التحدث عن معاناتهن والبحث عن المساعدة.

كما أكدت على أهمية دور الأسرة والمدرسة في غرس القيم الأخلاقية لدى الأطفال، وتعليمهم احترام المرأة وعدم اللجوء إلى العنف.

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