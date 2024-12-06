بعد بيع ساعة عبدالناصر بـ840 ألف دولار.. رئيس الحزب الناصري السابق يحذر من بيع مقتنيات الزعماء

كتب- عمرو صالح:

أعرب الدكتور محمد النمر رئيس الحزب العربي الناصري السابق، عن استيائه من بيع ساعة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في إحدى مزادات الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 840 ألف دولار، مشيرًا إلى أنها تسببت في حالة من الاستياء والغضب بين محبي الزعيم الراحل.

وأوضح "النمر"، في تصريحات لمصراوي، أن قرار حفيد الزعيم الراحل بيع ساعة جده، قرار فردي خاطئ، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مشروع قومي عربي استندت عليه أحلام الأمة العربية بأكملها وكان يجب أن توضع الساعة في المتحف.

وحذر النمر من انتشار ظاهرة بيع مقتنيات الزعماء من قبل المقربين منهم في المستقبل، مطالبًا الجهات المعنية بالمحافظة على تراثهم باعتبارهم قادة الشعب ورموزه.

يذكر، أن دار المزادات العالمية "سوذبيز" أعلنت اليوم الجمعة، بيع الساعة الخاصة بالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، في مزادها بنيويورك بسعر 840 ألف دولار أمريكي.

وكانت دار المزادات العالمية أعلنت أوائل نوفمبر الماضي عرض ساعة خاصة بالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، في مزادها المقبل بنيويورك.

الساعة التي تم الكشف عن التفاصيل الخاصة بها مختلفة عن غيرها من الساعات، فهي ذات قيمة كبرى وهي من نوع "فينتاج"، إصدار عام 1956 من موديل عرف باسم الساعة الرئاسية، وهو وصف أكثر من ملائم هنا، فالساعة أهديت للرئيس جمال عبد الناصر من قبل صديقه الرئيس أنور السادات في عام 1963، وظلت في حوزة عائلته حتى الآن.

تُعتبر ساعة رولكس داي-دات، التي تم تقديمها في عام 1956، نموذجًا رئيسيًا في كتالوج رولكس،حيث صنعت من المعادن الثمينة فقط، وكانت الأولى التي تعرض اليوم والتاريخ بالكامل على القرص.

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