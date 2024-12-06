غدًا.. التموين تنظم سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج

كتب- محمد سامي:

تنظم وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، غداً السبت سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين.

وتنظم غداً السبت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج بالتنسيق مع محافظة القاهرة والذي سيتم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المنطقة وتلبية احتياجاتهم.

وفي سياق متصل وبالتوازي مع افتتاح سوق اليوم الواحد غداً بمنطقة المرج، تستمر أسواق اليوم الواحد المفتوحة بمحافظتي القاهرة والجيزة بمناطق مدينة نصر وحلوان والأميرية وإمبابة في العمل بتنظيم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتعاون مع المحافظات لضمان توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مع تقليل حلقات التداول.