الرئيس السيسي يصل مأدبة عشاء يقيمها ملك الدنمارك على شرف زيارته التاريخية

كتب- عمرو صالح:

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها، بوصول الرئيس السيسى لحضور مأدبة العشاء التي يقيمها ملك الدنمارك بمناسبة زيارته التاريخية إلى كوبنهاجن.

ويقيم ملك الدنمارك مأدبة عشاء على شرف الرئيس السيسى بمناسبة زيارته التاريخية.

ويجري الرئيس السيسى، خلال زيارته إلى مملكة الدنمارك التى بدأت أمس الخميس، لقاءات مع ملك الدنمارك، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدنماركي.

كما يشارك الرئيس السيسى فى عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التى تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المتنوعة

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