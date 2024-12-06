حدث في 8ساعات| السيسي يشارك في منتدى الأعمال بالدنمارك.. وتعليق من العمال على مطالب زيادة أوقات العمل

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، في منتدى الأعمال المصري الدنماركي؛ الذي انعقد ضمن فعاليات زيارته إلى الدنمارك.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تحت رعاية الرئيس.. انطلاق المسابقة العالمية 31 للقرآن بالعاصمة الإدارية غدا

يفتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، غدا، فاعليات المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم، والتي تستمر لمدة أربعة أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر الثقافي الإسلامي، بالعاصمة الإدارية

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حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: برودة وشبورة بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 6 ديسمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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المفتي: الزكاة تطهر النفوس من الشح والبخل - (فيديو)

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، إن قضية التدين تُعد من أبرز القضايا التي يجب النظر إليها على أنها التطبيق العملي لمفهوم الدين، مؤكدًا أن التدين ليس مجرد مظاهر أو شعائر تؤدى بلا ارتباط حقيقي بمعاني الدين.

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السيسي يلتقي رئيس شركة "شركاء كوبنهاجن للبنية التحتية" على هامش زيارته للدنمارك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ب"فيليب كريستياني"، رئيس شركة "شركاء كوبنهاجن للبنية التحتية"، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها السيد الرئيس إلى الدنمارك.

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ملك الدنمارك: مصر لا تزال شريكا حيويا للدنمارك وبوابة إلى القارة الإفريقية

أكد ملك الدنمارك فريدريك العاشر، أن مصر لا تزال شريكا حيويا للدنمارك وبوابة إلى القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال كلمة ملك الدنمارك فريدريك العاشر لدى افتتاحه والرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"،

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السيسي يلتقي رئيس شركة "إيه بي موللر ميرسك" على هامش زيارته للدنمارك

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "روبرت ميرسك أوجلا"، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "أيه بي موللر ميرسك"، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك.

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السيسي: إعلان مشترك غدا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الفترة الأخيرة شهدت تحديات إقليمية ودولية متتالية كانت لها تداعيات أثرت على مصر مثلها مثل دول العالم.

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انتصار السيسي تهنئ "سيدات اليد" بالتأهل لبطولة العالم: إنجاز رائع

هنأت السيدة انتصار السيسي، منتخب كرة السيدات، على التأهل التاريخي لبطولة العالم لأول مرة

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12 ساعة ويوم إجازة.. اتحاد العمال يعلق على المطالبة بزيادة أوقات العمل في مصر

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون العمل يُحدد أقصى عدد ساعات في الأسبوع 48 ساعة أو 8 ساعات يوميًا، وأكدت منظمة العمل الدولية أن الاتفاقيات الخاصة بساعات العمل لا تزيد عن 42 ساعة أسبوعيًا بما يعادل 8 ساعات يوميا.

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خطيب الجمعة بالأزهر: الآراء والأفكار الداعية للتحرر من العقيدة هدفها هدم المجتمعات

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، حول "المنهج القرآني في بناء الإنسان".

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