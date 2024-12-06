وزير الري: مصر والشرق الأوسط أكثر مناطق العالم سطوعًا للشمس

كتب- عمرو صالح:

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات جلسة "التحلية باستخدام الطاقة المتجددة ضمن مبادرة AWARe" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) بالرياض.

مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

وفى كلمته خلال الجلسة استعرض سويلم ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية فى مبادرة AWARe والتى أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر COP27، مشيرا لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والتي بلغت 35 دولة حتى الآن، بالإضافة لمشاركة عدد من المنظمات الدولية في إدارة عدد من مسارات المبادرة.

وأشار إلى أهمية هذه المبادرة فى العمل على توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الإفريقية والنامية، بالإضافة لما تحقق بالفعل من توفير التمويل اللازم لتدريب 3000 متدربا من الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ تحت مظلة المبادرة.

واستعرض سويلم خلال الجلسة إجراءات تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS بالتكامل مع استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، مع مراعاة إمكانية تراجع البصمة المائية للمحاصيل مستقبلا نتيجة استخدام نظم الزراعة المتطورة ، مشيرا لأهمية الاعتماد مستقبلا على التحلية باستخدام الشمسية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد نماذج تطبيق مفهوم WEFE NEXUS، مشيرا إلى أن مبادرة AWARe تمثل نموذجا ناجحا لتطبيق مفهوم WEFE NEXUS.

وأضاف أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذي يمثل عنصرا حاكما من تكلفة عملية التحلية، وبالتالي فيجب الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى اقتصادية وخاصة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى مما يعطى الفرصة لدول المنطقة للتوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية.

وأكد سويلم على أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين مختلف الدول في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمى.

وأشار الى الإجراءات الجارية لإطلاق مشروع إقليمي لبحث فرض استخدام تكنولوجيات التحلية فى الزراعة ضمن مبادرة AWARe بمشاركة مصر والأردن وتونس والمغرب ، حيث شارك ممثلوا الدول الأربع فى ورشة عمل لصياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لصياغة وثيقة مشروع "بحث فرص استخدام تكنولوجيات التحلية فى الزراعة" خلال فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه

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