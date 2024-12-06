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الأرصاد تحذر من الشبورة المائية خلال الساعات المقبلة

07:16 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
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    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 10 صورة
    شبورة مائية
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كتب- عمرو صالح:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تكون الأجواء غدًا غائمة جزئية على القاهرة الكبرى، ويسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والمحافظات كالتالي:-

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس السواحل الشمالية معتدل الحرارة شبورة مائية
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