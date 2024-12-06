حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: برودة وشبورة بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 6 ديسمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدا

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الجمعة، إنه يسود غدًا السبت، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا السبت تشهد شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة العظمى غدً

وتكون درجات الحرارة العظمى غدا السبت، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 27 درجة مئوية.

اقرأ أيضًا:

12 ساعة ويوم إجازة.. اتحاد العمال يعلق على المطالبة بزيادة أوقات العمل في مصر

توقف حسابات عبدالله رشدي على "سوشيال ميديا" ٣ أشهر.. ما القصة؟

بعد غلق محور 26 يوليو.. تعرف على التحويلات المروية البديلة

الرئيس السيسي يشارك في منتدى الأعمال بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"