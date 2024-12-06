تحت رعاية الرئيس.. انطلاق المسابقة العالمية 31 للقرآن بالعاصمة الإدارية غدا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يفتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، غدا، فاعليات المسابقة العالمية الـ 31 للقرآن الكريم، والتي تستمر لمدة أربعة أيام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر الثقافي الإسلامي، بالعاصمة الإدارية.

وقال وزير الأوقاف إن تنظيم مصر للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم يحمل العديد من الدلالات، فهي تعبر عن مسيرة ممتدة تقوم فيها مصر برعاية القرآن الكريم ورعاية حفظته والحفاوة بهم واستقبالهم من كافة أنحاء العالم، مؤكدا أن مصر هي قبلة العالم الإسلامي، حيث نزل القرآن الكريم في مكة ورتل وتلي في أرض الكنانة مصر.

وأوضح أن مصر راعية القرآن الكريم منذ أن دخل أرضها وأنها مازالت تدعم جميع المواهب العبقرية، لافتا إلى أن كبار الأئمة كانوا من أرض الكنانة مثل الإمام الشاطبي والمتولي وغيرهم.

وقال إنه سيطلق على المسابقة اسم القارئ الشيخ محمد رفعت .. موضحا أنه بلغ عدد المشاركين فيها 141 متسابقًا من 60 دولة إلى جانب مرشحي الأزهر الشريف ولأول مرة، أجريت التصفيات التمهيدية للمسابقة عبر الإنترنت، ما أسفر عن تأهل 99 متسابقًا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المسابقات العالمية.

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