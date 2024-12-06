السيسي: إعلان مشترك غدا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الفترة الأخيرة شهدت تحديات إقليمية ودولية متتالية كانت لها تداعيات أثرت على مصر مثلها مثل دول العالم.

وأضاف "السيسي"، في كلمته أمام منتدى الأعمال المصري الدنماركي، تدعوكم الدولة المصرية لتبني خطة اقتصادية جريئة لتوفير بيئة مواتية لجذب استثمارات أجنبية وتمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، وبناء على ذلك نجح الاقتصاد المصري في مواجهة المرحلة الصعبة، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على تحسين المؤشرات الاقتصادية وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد.

وتابع: غدًا سنوقع إعلانًا مشتركًا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

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