مرصد الأزهر يستقبل ممثل إدارة الهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية

أسعاره ليس لها مثيل.. توجيه من محافظ الجيزة بشأن سوق اليوم الواحد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبلت الدكتورة رهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إريك إنفانتي Eric Infante، ممثل الإدارة العامة للهجرة والشؤون الداخلية التابعة للمفوضية الأوروبية خلال زيارته للقاهرة، وذلك بحضور الدكتور خالد عباس عميد كلية اللغات والترجمة بنين بجامعة الأزهر، مشرف وحدة الشؤون الأوروبية بالمرصد.

تفاصيل اللقاء

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها قضية الهجرة غير النظامية التي أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على دول قارة أوروبا؛ لا سيما مع ارتفاع أعداد المهاجرين القادمين عبر البحر الأبيض المتوسط، وكذلك تكرار حوادث الغرق نتيجة الظروف الغير إنسانية التي يواجهونها خلال رحلتهم للقدوم إلى أوروبا.

وبحث الطرفان أهمية تعزيز الوعي بخطورة الهجرة غير النظامية عبر اللقاءات المباشرة مع الشباب أو عبر المنشورات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي.

وناقشت المدير التنفيذي للمرصد وإنفانتي، الجهود المبذولة من قبل مرصد الأزهر في مجال مكافحة التطرف وتتبع أنشطة التنظيمات الإرهابية حول العالم، وآليات تفنيد الفكر المتطرف والرد عليه بالأدلة الشرعية؛ واستعرضت أحدث إصدارات المرصد المقروءة والمرئية بهذا الشأن فضلًا عن أهم الدراسات الصادرة في الآونة الأخيرة حول التطرف والهجرة.

وفي ختام اللقاء، تعرف ممثل الإدارة العامة للهجرة والشؤون الداخلية التابعة للمفوضية الأوروبية على آلية العمل بوحدات مرصد الأزهر خلال جولة رافقه فيها مدير المرصد وعدد من المشرفين، تم خلالها الاطلاع على الكتب والمقاطع المرئية التوعوية التي أنتجها مرصد الأزهر ضمن جهوده الحثيثة لتوعية الفئات العمرية المختلفة.

اقرأ أيضًا:

12 ساعة ويوم إجازة.. اتحاد العمال يعلق على المطالبة بزيادة أوقات العمل في مصر

توقف حسابات عبدالله رشدي على "سوشيال ميديا" ٣ أشهر.. ما القصة؟

بعد غلق محور 26 يوليو.. تعرف على التحويلات المروية البديلة

الرئيس السيسي يشارك في منتدى الأعمال بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"