لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

انتصار السيسي تهنئ "سيدات اليد" بالتأهل لبطولة العالم: إنجاز رائع

03:31 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

السيدة انتصار السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

هنأت السيدة انتصار السيسي، منتخب كرة السيدات، على التأهل التاريخي لبطولة العالم لأول مرة.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، الجمعة: ألف مبروك لمنتخب كرة اليد للسيدات على التأهل التاريخي لبطولة العالم لأول مرة، إنجاز رائع يعكس روح الإصرار والعمل الجاد.

وتابعت: فخوره بما حققتموه وأتمنى لكم دوام التوفيق".

اقرأ أيضا:

بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الملكي بالدنمارك

اختفاء الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

إلكترونيًا.. خطوات تغيير نوع نشاط عداد الكهرباء من سكني إلى تجاري

"اتحاد الدواجن" يكشف حقيقة ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

انتصار السيسي منتخب كرة السيدات منتخب كرة اليد للسيدات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مرصد الأزهر يستقبل ممثل إدارة الهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية

إعلان

إعلان

"الجيزة": غلق كلي لمحور ٢٦ يوليو لمدة 7 أشهر من هذا الاتجاه
بث مباشر.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الملكي بالدنمارك