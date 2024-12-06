انتصار السيسي تهنئ "سيدات اليد" بالتأهل لبطولة العالم: إنجاز رائع

كتب- محمد سامي:

هنأت السيدة انتصار السيسي، منتخب كرة السيدات، على التأهل التاريخي لبطولة العالم لأول مرة.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، الجمعة: ألف مبروك لمنتخب كرة اليد للسيدات على التأهل التاريخي لبطولة العالم لأول مرة، إنجاز رائع يعكس روح الإصرار والعمل الجاد.

وتابعت: فخوره بما حققتموه وأتمنى لكم دوام التوفيق".

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