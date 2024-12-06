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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد منتدى الأعمال "المصري الدنماركي" بكوبنهاجن

03:26 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

لقاء السيسي وملك الدنمارك بالعاصمة كوبنهاجن (3)

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شهد الرئيس السيسي، عصر الجمعة، منتدى الأعمال المصري الدنماركي ضمن فعاليات زيارته التي يقوم بها للدنمارك.

وكان الرئيسي السيسي وملك الدنمارك فريدريك العاشر قد عقدا مباحثات بالقصر الملكي بكوبنهاجن، عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت للرئيس السيسي عقب وصوله إلى القصر الملكى صباح اليوم.

ويجرى الرئيس السيسي - خلال زيارة الدولة - إلى مملكة الدنمارك التي بدأت أمس لقاءات أيضا مع رئيس الوزراء الدنماركي ميتا فريدريكسن ورئيس البرلمان الدنماركي.

كما يشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

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الرئيس السيسي يشارك في منتدى الأعمال بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"

الرئيس السيسي كوبنهاجن منتدى الأعمال المصري الدنماركي الدنمارك فريدريك العاشر ملك الدنمارك
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