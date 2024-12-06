أسعاره ليس لها مثيل.. توجيه من محافظ الجيزة بشأن سوق اليوم الواحد بإمبابة

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة اليوم الجمعة، حيث توافدت سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة صباح اليوم استعدادًا لاستقبال المواطنين.

وأشار المهندس عادل النجار، بحسب بيان المحافظة، الجمعة، إلى أن السوق شهد توافد كبير من مواطني أحياء إمبابة والوراق والمنيرة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم وذلك فور فتحه نظرًا لما يقدمه من سلع أساسية ومواد غذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

توجيه من محافظ الجيزة لرئيس حي إمبابة بشأن سوق اليوم الواحد

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بتقديم جميع أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا للتسهيل علي المواطنين والتخفيف عليهم.

وثمن المحافظ، التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إقامة المنافذ السلعية وأسواق اليوم الواحد، مؤكدًا على التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

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