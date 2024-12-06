الرئيس السيسي يشارك في منتدى الأعمال بالعاصمة الدنماركية "كوبنهاجن"

القاهرة - أ ش أ

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، في منتدى الأعمال المصري الدنماركي؛ الذي انعقد ضمن فعاليات زيارته إلى الدنمارك.

ويتناول المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين البلدين.

وكان الرئيسي السيسي وملك الدنمارك فريدريك العاشر قد عقدا مباحثات بالقصر الملكي بكوبنهاجن، عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت للرئيس السيسي عقب وصوله إلى القصر الملكى صباح اليوم.

ويجرى الرئيس السيسي - خلال زيارة الدولة - إلى مملكة الدنمارك التي بدأت أمس لقاءات أيضا مع رئيس الوزراء الدنماركي ميتا فريدريكسن ورئيس البرلمان الدنماركي.

كما يشارك الرئيس السيسي في عدد من الفعاليات واللقاءات الاقتصادية التي تتوج بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، إلى جانب عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المتنوعة.

ويقيم ملك الدنمارك فريدريك العاشر مأدبة عشاء مساء اليوم على شرف الرئيس السيسى بمناسبة زيارته التاريخية إلى الدنمارك.

تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك في إطار جولة أوروبية تشمل أيضا النرويج وجمهورية ايرلندا.

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