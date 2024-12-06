توقف حسابات عبدالله رشدي على "سوشيال ميديا" ٣ أشهر.. ما القصة؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قبل عدة أيام، لاحظ الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختفاء لافت لحسابات الداعية عبدالله رشدي باحث الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة من على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تحديد الأسباب.

حسابات عبدالله رشدي على مواقع التواصل الاجتماعي

ويمتلك عبدالله رشدي أكثر من حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها صفحة شخصية وأخرى عامة على "فيسبوك"، وحساب على موقع "x" وآخر على إنستجرام، وقناة على "يوتيوب"، ويداوم النشر عليهم باستمرار حول موضوع مختلفة تحظى بتفاعل الملايين من الرواد.

ويُعرف عن عبدالله رشدي، بإثارته للجدل سواء خلال لقاءاته التلفيزيونية والتي كانت إحداها سيبا في منعه من صعود المناير وإحالته إلى باحث دعوة، بعد أن شن هجوما شديدا على الإخوة الأقباط، أو عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي دائما ما يتحدث خلالها عن القضايا التي تثير اهتمام المواطنين سواء كانت دينية أو غير ذلك.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعطل حسابات عبدالله رشدي

وأثار تعطل حسابات عبدالله رشدي على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات وتكهنات من المتابعين، إذ أرجع البعض السبب إلى موقفه الداعم والمؤيد بشدة للقضية الفلسطينية والتي كان آخرها منشورات حول أحداث أمستردام والتي شهدتها العاصمة الهولندية في السابع من نوفمبر الماضي بين مناصرين للقضية الفلسطينية ومشجعي فريق مكابي تل أبيب على هامش مباراته مع فريق أياكس بالدوري الأوروبي.

وتحدّث البعض الآخر عن تعرض حسابات عبدالله رشدي لهجمة إلكترونية شرسة من بعض مخالفيه في الرأي من دائمي الهجوم عليه عبر المنشورات التي يكتبها عبر منصاته في قضايا مختلفة.

تعطيل حسابات عبدالله رشدي ٩٠ يوما

فيما أعلنت صفحة على فيسبوك تحمل اسم "محبي الدكتور عبدالله رشدي" ويتابعها ١٣٠ ألف شخص، في الـ ١١ من نوفمبر الماضي، حذف كافة حسابات الشيخ عبدالله رشدي من كافة منصات التواصل الاجتماعي بما فيهم اليوتيوب بعد آخر تدوينه له عن أحداث أمستردام.

وأكدت الصفحة تعطل صفحات الداعية لمدة ٩٠ يوما دون إبداء الأسباب، وأعلنت أن عبدالله رشدي بخير، قبل أن تكتب منشورا آخر في ال٢٢ من نوفمبر الماضي، قالت فيه "الشيخ عبدالله بيسخن وراجع على تقيل"، وأرفقت معه صورة له من داخل إحدى صالات الجيم.

سبب تعطيل صفحات عبدالله رشدي

فيما كشف أحمد مهران محامي عبدالله رشدي سبب غلق صفحات الإمام السابق لمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بشكل مؤقت.

وقال مهران عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه تم تعطيل حسابات عبدالله رشدي علي منصات التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت لمدة ٩٠ يوما، والسبب بلاغات والهجمات إلكترونية الشديدة والمتواصلة ممن وصفهم بأعداء الإسلام وحرية الرأي والتعبير.

وتابع:"الدكتور عبدالله رشدي بخير والحمد لله وزي الفل، ولا يشغله تعطيل الحسابات ولا البلاغات ولا الهجمات الإلكترونية ولن يمنعه ذلك من قول كلمة الحق أو الدفاع عن الإسلام والمسلمين المستضعفين في كل مكان، ومهما فعلوا فلن يتأخر عن نصرة الدين والإسلام والمسلمين والدفاع عن المقدسات الدينية والثوابت الإسلامية، مهما كلفه ذلك من ثمن حتى ولو كان الثمن حياته.

وأضاف:"إن كان لهم معايير وسياسات فاحنا كمان عندنا سياسات ومعايير هنطبقها عليكم جبراً، كله بأوانه، أحمد مهران محامي الشيخ عبدالله رشدي".

فيما تواصل محرر "مصراوي" مع الشيخ عبدالله رشدي للتعليق على تعطيل حساباته على "فيسبوك"، إلا إنه لم يرد على هاتفه، رغم علمه بهوية المتصل.

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